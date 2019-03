Voorziening drukt resultaat Ctac

Gepubliceerd op | Views: 448

DEN BOSCH (AFN) - Ctac heeft de winst afgelopen jaar zien dalen. De automatiseerder moest een voorziening nemen vanwege een juridisch geschil met een klant. Zonder die eenmalige last was het resultaat wel hoger uitgevallen. De opbrengsten van de onderneming gingen omhoog.

Ctac boekte een nettowinst van 1,7 miljoen euro. Dat was in 2017 nog 3 miljoen euro. De daling is te wijten aan een last van 1,5 miljoen euro die Ctac nam als gevolg van een tussenvonnis in een rechtszaak met een klant. Dat kost de onderneming mogelijk 1,9 miljoen euro en een nog te bepalen schadevergoeding. De automatiseerder verwacht een definitief vonnis pas aan het einde van het jaar.

De genormaliseerde winst, dus zonder de voorziening, bedroeg 3 miljoen euro. Dat betekent een stijging van 5,7 procent ten opzichte van 2017. De omzet ging met 1,7 procent omhoog tot 83 miljoen euro. Ctac stelt een keuzedividend voor van 0,08 euro per aandeel.

Ctac zag verder verbetering bij de Franse tak. Die leed weliswaar nog verlies, maar dat moet dit jaar een winst worden. Voor het hele bedrijf verwacht Ctac in 2019 een hoger nettoresultaat.