'Groei en banen domineren beurshandel'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag waarschijnlijk met verlies. Ook elders in Europa lijken de beurzen in het rood te openen. De zorgen over een vertraging van de wereldwijde economie worden verder aangewakkerd door een forse daling van de Chinese export. Daarnaast wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De export van China kelderde in februari met 20,7 procent. Dat is de sterkste daling in drie jaar tijd. Economen hadden gerekend op een daling van de uitvoer met 4,8 procent. Ook de import zakte meer dan verwacht. Volgens economen tonen de cijfers een verdere vertraging van de economie aan, die geraakt wordt door onder meer de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. Een dag eerder verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) al de groeiverwachtingen voor de eurozone.

Op het Damrak kwam fietsenfabrikant Accell nog met cijfers. De eigenaar van fietsmerken als Batavus, Sparta en Koga heeft zijn nettowinst in 2018 verdubbeld dankzij een meevaller bij dochterbedrijf Velosophy. De Amerikaanse activiteiten drukken nog altijd stevig op de winstgevendheid. Accell kondigde in december aan de toekomst van die tak tegen het licht te houden.

Passagiersgroei

Ook automatiseerder Ctac opende de boeken. Het bedrijf boekte in 2018 een omzet van 83 miljoen euro en een winst van 1,7 miljoen euro. Voor 2019 verwacht Ctac een stijging van het netto resultaat.

Air France-KLM vervoerde vorige maand 7 miljoen passagiers. Dat was 4,1 procent meer dan in februari vorig jaar. Air France kende in februari een aanzienlijk sterkere passagiersgroei dan zustermaatschappij KLM. Prijsvechter Transavia noteerde de sterkste passagiersgroei.

Gepatenteerde bierfust

Heineken heeft vooralsnog vergeefs geprobeerd om een patent van concurrent AB Inbev in de Verenigde Staten uit de boeken te krijgen. Een beroepscommissie van het Amerikaanse patentbureau ging niet mee in de argumentatie van Heineken die vindt dat het gepatenteerde bierfust van Ab InBev niet wezenlijk verschilt van oudere versies.

In Frankfurt staan Deutsche Bank en Commerzbank in de schijnwerpers. Volgens het Duitse blad Focus praten de topbestuurders van de twee banken weer over een mogelijk samengaan van de financiële concerns. Topman Christian Sewing van Deutsche Bank en Commerzbank-directeur Martin Zielke zouden naar verluidt al enkele dagen intensieve gesprekken voeren.

De euro was 1,1203 dollar waard, tegen 1,1220 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 56,25 dollar. Brent zakte 0,9 procent in prijs tot 65,73 dollar per vat.