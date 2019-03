Gepubliceerd op | Views: 677 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in januari onverwacht gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse federale statistiekbureau.

De orders gingen op maandbasis met 2,6 procent omlaag. Economen hadden in doorsnee juist verwacht dat de orderontvangst met 0,5 procent zou aandikken in de eerste maand van het jaar. In december was er sprake van een stijging met 0,9 procent, terwijl eerder een daling van 1,6 procent was gemeld.

Op jaarbasis gingen de Duitse fabrieksorders met 3,9 procent omlaag. Hier werd in doorsnee een daling van 3,2 procent voorzien.