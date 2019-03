Nikkei fors lager door groeizorgen

Gepubliceerd op | Views: 364

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag fors lager gesloten. Het was de vierde verliesbeurt op rij. Tegenvallende Chinese handelscijfers en de verlaging van de economische groeiverwachting door de Europese Centrale Bank (ECB) wakkerden de zorgen over een vertraging van de wereldwijde economie aan. Ook elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beurzen flink omlaag.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een verlies van 2 procent op 21.025,56 punten. De Japanse hoofdindex zakte deze week zo'n 2,7 procent. Het Japanse zeetransportbedrijf Kawasaki Kisen kelderde bijna 13 procent. Het bedrijf liet weten een verlies te verwachten voor het boekjaar dat eindigt eind maart.

De Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron werden ook van de hand gedaan en zakten respectievelijk 5,7 procent en 3,6 procent. Banken en verzekeraars stonden eveneens onder druk door de verslechterde economische vooruitzichten. Een opwaartse herziening van de Japanse economische groei in het vierde kwartaal had weinig impact op de handel.

De beurs in Shanghai raakte tussentijds 3,4 procent kwijt en de Hang Seng-index in Hongkong stond 1,6 procent in de min. Uit cijfers van de Chinese douane bleek dat de export van het land in februari met 20,7 procent is gekelderd. Dat was de grootste afname in drie jaar tijd. Economen hadden gerekend op een daling van de uitvoer met 4,8 procent. Ook de import zakte meer dan verwacht. De Kospi in Seoul verloor 1,2 procent en de All Ordinaries in Sydney leverde 1 procent in.