Japanse economie groeit sterker dan voorzien

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse economie is in het vierde kwartaal harder gegroeid dan bij een eerdere raming werd voorzien. Dat was onder meer te danken aan sterkere bedrijfsinvesteringen, zo bleek vrijdag uit overheidsgegevens.

Het bruto binnenlands product groeide in de drie maanden tot en met december met 1,9 procent op jaarbasis. Bij een eerdere raming was nog sprake van een groei met 1,4 procent en economen rekenden in doorsnee op een expansie van 1,7 procent.

Kenners wijzen er wel op dat actuele data over de industrie en de export een somber beeld voor 2019 schetsen. Dat komt onder meer door het Chinees-Amerikaanse handelsconflict dat ook Japan, dat in China zijn belangrijkste afzetmarkt heeft, raakt. Ook een moeilijkere markt voor technologiebedrijven heeft effect.