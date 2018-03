De kogel is door de kerk

Wat al meer dan 20 jaar verkeerd zat is een beetje recht gezet .

Het zal niet zo veel verschil uitmaken voor de beperkte prijsstijging van de producten .

China en Rusland wisten al jaren en jaren ,dat het geen eerlijk spel was

Nu maar hopen dat Europa geen domme dingen gaat doen ?

Juncker is al goed bezig met de benoeming (pure schande )

Wakkert het populisme aan ;Merkel was niet echt voor Juncker als voorzitter

(het komt tot uiting)