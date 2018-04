160 miljoen voor twee Rembrandt-jes was het toch... voldaan aan..... jawel Familie de Rothschild. Bankiers..... Je lacht je broek toch stuk in dit land.



En dan deze nog:

De begroting van het Koninklijk Huis gaat volgend jaar met 900.000 euro omhoog naar 42,3 miljoen euro.

Het feitelijke inkomen van koning Willem-Alexander stijgt naar 902.000 euro in 2018. Dit jaar was dat 888.000 euro. Koningin Máxima ontvangt volgend jaar een toelage van 358.000 euro. Dat is 6000 euro meer dan de 352.000 euro van dit jaar. Prinses Beatrix ontvangt in 2018 een jaarinkomen van 510.000 euro. Dat was dit jaar 502.000 euro. Hun 'uitkeringen' worden jaarlijks geïndexeerd en volgen bovendien de inkomens van rijksambtenaren.

160 miljoen voor twee Rembrandt-jes was het toch... voldaan aan..... jawel Familie de Rothschild. Bankiers.....