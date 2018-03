quote: Hilkenbrook13 schreef op 8 mrt 2018 om 09:17:

En tip top levering voor een goede prijs.

En tip top levering voor een goede prijs.

Persoonlijk heel andere ervaringen waardoor ik er zelf nooit meer bestel. Was een trouwe klant vanaf het eerste uur, maar de laatste 2 jaar zeker niet meer.Voorbeeld Een product besteld op de site. kreeg een ander product van zelfde merk thuis die totaal niet overeen kwam met de foto's. Ze gebeld; tja dat product verkopen we ook helemaal niet. foto's impliceerde toch echt van wel. Product weer terug zonder enige vorm van excuus.Voorbeeld 2: Voor 23.00 besteld, morgen in huis. Ik bestel een tandenborstel waar je dus niet twee weken op wil wachten. PostNL bezorgt de tandenborstel wel ergens, maar niet bij mij thuis. Reactie coolblue, tja we wachten even het onderzoek met PostNL 2 weken af. Als die niet teruggevonden wordt, dan sturen we wel een nieuwe op. Tja, vervelend dat PostNL verzaakt, maar dan rijd ik wel naar andere winkel en koop ik daar het product alsnog. Overigens nooit meer iets van gehoord, behalve dan het geld terug gewoon.