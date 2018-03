AMG boekt recordwinst in 2017

Vooral forward guidance is indrukwekkend.



Ebitda van $ 8 per aandeel over 2 jaar. En het bedrijf is doorgaans conservatief in guidance.



Ook de info die al bekend is voor Q1 2018 geeft aan dat de vooruitzichten bijzonder goed zijn. Belangrijkste winstaanjager op dit moment is Vanadium. Prijs in 2017 was gemiddeld 15 $/lb. Nu (2 maart) is dat alweer 30 $/lb.



En midden 2018 start ook Lithium productie.