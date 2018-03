ING wil beloning topman fors verhogen

Ik ben benieuwd of Hoekstra ook zo'n grote mond had toen hij nog McKinsey werkte - uitte hij toen ook kritiek op het nog veel hogere salaris dat de meest senior partners daar verdienen? Vermoed van niet...



Was Hoekstra ook kritisch toen hij bij Shell werkte? Shell, waar de arbeidsvoorwaarden nog ouderwets bovensporig zijn?



Wellicht zou het goed zijn als de salarissen van 2e kamerleden wat meer buitensporig zouden zijn zodat er ECHT talent de politiek in zou gaan en we verlost kunnen worden van de geitenwollensokken ex-leraren, ex-ambtenaren, ex-journalisten vier handen op een buik ouwe jongens krentenbrood salon socialisten.