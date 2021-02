'Langste beursrally op Wall Street sinds augustus'

[quote alias=Knife Catcher id=13173427 date=202102082318]

help me even



waarom moet tesla bitcoins kopen, als ze die willen accepteren als betaalmiddel voor hun auto's?

de coins rollen dan toch vanzelf binnen?

[/quote



De topman is een geval apart ,maar ik denk dat hij niet alleen handelt ?

Hopelijk verstoord hij de markt niet ?