Eurocommissaris mengt zich in conflict tussen Apple en Facebook

Wat een politiek correct pis geluid zeg, wat een jankerds. Ik ben geen fan van Apple, maar dat ze een de gebruiker, die veel betaald voor een Apple product, zelf laten kiezen of er data wordt gedeeld met derden is toch het meest wenselijke dat er is. Als ze dat dan ook met hun eigen apps doen is er niets aan de hand en is de consument beter af.....en idd niet de big tech met hun super lobbies in Brussel.