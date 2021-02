Handelsbeurs in CO2-emissierechten verruilt Londen voor Amsterdam

LONDEN (ANP/RTR) - De handelsbeurs voor Europese emissierechten van CO2 van handelshuis Intercontinental Exchange (ICE) verhuist later dit jaar van Londen naar Amsterdam. Dat betekent een nieuwe tegenslag voor de Britse hoofdstad, van oudsher het financiële hart van Europa. In verband met de brexit hebben veel bedrijven afgelopen jaren al activiteiten naar het Europese continent overgeheveld.

De betreffende emissierechten vormen een belangrijke spil in het beleid van Brussel om de uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken, te verminderen. Dagelijks worden er ongeveer 47.000 contracten verhandeld.

Wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid in Nederland is nog niet duidelijk. ICE is hier al actief met zijn ICE Endex-beurs voor de handel in onder meer opties voor aardgas. Daarom hoeft de onderneming in Nederland dus niet een gehele organisatie van de grond af op te bouwen.

Sommige activiteiten van ICE blijven overigens in Londen zitten. Om verstoring van de financiële markten te voorkomen, kwam de EU eerder met een speciale uitstelregeling die loopt tot halverwege 2022. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.