Mijlpaal voor Amsterdamse MidKap-index op positieve beursdag

AMSTERDAM (ANP) - Chipmaker Dialog Semiconductor en het Nederlandse verfconcern AkzoNobel hoorden maandag bij de uitblinkers op de Europese beurzen. Verder was er een mijlpaal voor de Amsterdamse MidKap-index, die voor het eerst door de 1000 punten ging.

Beleggers waren bij Dialog duidelijk in hun nopjes met een Japans overnamebod op de Britse chipontwikkelaar. Het bedrijf werd zo'n 16 procent meer waard op de beurs in Frankfurt. Het Japanse Renesas Electronics wil het Britse bedrijf kopen voor 4,9 miljard euro. Het bestuur van Dialog, een belangrijke toeleverancier van de Amerikaanse iPhone-maker Apple, liet weten achter het bod te staan. De chipsector is al langer het toneel van overnames.

Op het Damrak werd AkzoNobel 0,9 procent hoger gezet, na nieuws dat het verfconcern zich heeft teruggetrokken uit de overnamestrijd rond zijn Finse branchegenoot Tikkurila. De verfmaker staakt zijn poging om Tikkurila over te nemen nadat de Amerikaanse concurrent PPG Industries zijn bod op de Finnen verhoogde tot 1,5 miljard euro. AkzoNobel was bereid om 1,4 miljard euro te betalen voor Tikkurila.

ArcelorMittal

De stemming op de Europese beursvloeren was over de gehele linie positief. De financiële markten rekenen erop dat de extra 1,9 biljoen dollar aan coronasteun, die president Joe Biden heeft toegezegd, in aantocht is. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent hoger op 656,39 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 1001,29 punten, het hoogste niveau ooit voor deze graadmeter voor de middelgrote fondsen. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen dikten tot 0,5 procent aan.

Sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen was overigens staalfabrikant ArcelorMittal. Het aandeel ging 2,6 procent omhoog. Heineken eindigde onderaan de lijst, met een min van 2,3 procent. Just Eat Takeaway (min 0,6 procent) hoorde ook bij de verliezers. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl staakte zondag in Nederland de meeste bezorgdiensten vanwege het winterweer.

De euro was op 1,2043 dollar waard, tegenover 1,2044 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 57,87 dollar. Brentolie klom ook 1,7 procent in prijs, tot 60,36 dollar.