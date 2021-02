Grote vraag naar Star Wars-speelgoed stuwt verkopen Hasbro

PAWTUCKET (ANP/BLOOMBERG) - Een grote vraag naar speelgoed rond Star Wars: The Mandalorian heeft speelgoedfabrikant Hasbro een sterke feestdagenperiode bezorgd. Het Amerikaanse concern slaagde erin het slotkwartaal van 2020 in meer speelgoed aan de man te brengen dan een jaar eerder. Daarmee werd evenwel niet al het omzetverlies uit het crisisjaar goedgemaakt.

Hasbro had de pech dat het doorgaans sterk inzet op speelgoed dat is gebaseerd op populaire filmfranchises, bijvoorbeeld Frozen. Maar afgelopen jaar waren er vanwege de coronacrisis geen grote kaskrakers in de filmwereld. Streamingdiensten waren wel razend populair. Daar dankt Hasbro waarschijnlijk het succes van de Star Wars-speeltjes in de slotperiode aan. Afgelopen maanden draaide het tweede seizoen van The Mandalorian op Disney+.

Ook ander speelgoed was in trek. Zo waren mensen door al het gedwongen thuiszitten op zoek naar gezelligheid en vermaak en verkochten onder meer bordspel Monopoly en kaartspel Magic: The Gathering goed. De mediatak van het bedrijf had het moeilijker omdat de opnames van series en films een tijdlang stillag.

De kwartaalopbrengsten van Hasbro kwamen 4 procent hoger uit op 1,7 miljard dollar en de winst steeg op jaarbasis met ongeveer een tiende tot dik 105 miljoen dollar. In heel 2020 ging uiteindelijk 8 procent omzet verloren en werd ruim een derde minder winst gemaakt. De onderneming heeft geen financiële verwachtingen naar buiten gebracht. Wel is bekend dat er later dit jaar een hele reeks aan nieuw speelgoed van Peppa Pig en PJ Masks op de markt moet komen. Hasbro kocht het bedrijf achter de tekenfilmseries in 2019 voor miljarden dollars.