Nederlands honingbedrijf de Traay komt in Belgische handen

LELYSTAD (ANP/BELGA) - Het Nederlandse honingbedrijf de Traay komt in Belgische handen. De onderneming uit Lelystad wordt overgenomen door de Belgische branchegenoot Meli, mede om zo de positie op de Europese markt verder te versterken.

Meli en de Traay zullen als twee aparte bedrijven actief blijven. Het in Veurne gevestigde Meli telt 55 werknemers en bij de Traay werken 60 mensen. Er werden geen financiële details gemeld over de deal.

Door de samenwerking wordt het aanbod van honing en honingproducten vergroot. Zo wordt het bestaande assortiment van Meli, met onder meer vaste en vloeibare honing, honingwafels en honingchoco, uitgebreid met de honingvariëteiten en cosmeticaproducten van de Traay.

Meli, met ook het merk Melapi, werd opgericht in 1925 door Alberic Florizoone. Tussen 1935 en 1999 was het ook de uitbater van het voormalige Meli Park, dat uiteindelijk verkocht en omgevormd werd tot Plopsaland De Panne. De Traay zag in 1977 het levenslicht.