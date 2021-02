Akzo klimt op hoger Damrak na afzien Finse overname

AMSTERDAM (ANP) - AkzoNobel werd maandag hoger gezet op het Damrak. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het verfconcern zich heeft teruggetrokken uit de overnamestrijd rond zijn Finse branchegenoot Tikkurila. Elders in Europa stond de beurshandel in het teken van overnamenieuws rond het Franse nutsbedrijf Suez en de Britse chipontwikkelaar Dialog Semiconductor. Daarnaast ging de aandacht uit naar de ontwikkelingen rond het omvangrijke coronasteunpakket in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 656,54 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 994,86 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent.

In de AEX won AkzoNobel 1,5 procent. De verfmaker staakt zijn poging om Tikkurila over te nemen nadat de Amerikaanse concurrent PPG Industries bekendmaakte zijn bod op de Finnen te verhogen tot 1,5 miljard euro. AkzoNobel was bereid om 1,4 miljard euro neer te tellen voor Tikkurila. Just Eat Takeaway zakte 0,8 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl staakte zondag in Nederland de meeste bezorgdiensten vanwege het winterweer.

Dialog Semiconductor

Dialog Semiconductor, dat een beursnotering heeft in Frankfurt, maakte een koerssprong van 17 procent. Het Japanse Renesas Electronics wil het Britse bedrijf kopen voor 4,9 miljard euro. Het bestuur van Dialog, een belangrijke toeleverancier van de Amerikaanse iPhone-maker Apple, liet weten achter het bod te staan. De chipsector is al langer het toneel van overnames. Vorig jaar was met fusies en overnames in de sector een bedrag van 144 miljard dollar gemoeid.

In Parijs daalde Suez 0,1 procent. Het Franse afval- en waterzuiveringsbedrijf Veolia wil 7,9 miljard euro betalen om de resterende aandelen van zijn concurrent Suez te kopen. Veolia nam vorig jaar al het belang van 29,9 procent in Suez van energieconcern Engie over. Suez probeert al maanden te voorkomen dat het wordt overgenomen door zijn concurrent en spreekt van een vijandige toenadering van Veolia.

AstraZeneca verloor 0,2 procent in Londen. Het coronavaccin, dat is ontwikkeld door de Brits-Zweedse farmaceut en de Universiteit van Oxford, lijkt volgens een nieuwe studie minder bescherming te bieden tegen de Zuid-Afrikaanse virusvariant. Zuid-Afrika liet weten het begin van de vaccinatiecampagne met het middel van AstraZeneca op te schorten.

De euro was 1,2043 dollar waard, tegen 1,2036 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,3 procent tot 57,57 dollar. Brentolie kostte ook 1,3 procent meer, op 60,10 dollar per vat.