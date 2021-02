'Autoverzekering niet omlaag ondanks minder schade door corona'

AMSTERDAM (ANP) - Autoverzekeringen zijn in doorsnee niet goedkoper geworden ondanks dat er vorig jaar minder schades werden gemeld. De meeste autoverzekeraars verlaagden hun premies niet, blijkt uit een onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Dat er minder schades werden geclaimd is het gevolg van de coronacrisis en de lockdownmaatregelen waardoor minder mensen de weg op gingen. Geld.nl benaderde vijftien autoverzekeraars, waarvan er elf een reactie hebben gegeven. Hieruit blijkt dat ze bijna allemaal zien dat er in 2020 minder schades zijn geclaimd dan een jaar eerder.

De verzekeraars geven verschillende redenen om de premies niet te verlagen. Zo zou het totaalbedrag per schade nog steeds hoog zijn en zal dit in de toekomst verder stijgen. Een aantal verzekeraars zou hebben aangegeven dat het aantal schades in de coronaperiode slechts één van de factoren is die op de lange termijn meewegen in de premies. Deze verzekeraars kiezen er bewust voor de premies op de langere termijn stabiel te houden. Zo hoeven de premies ook niet direct fors omhoog als het aantal schades hoger uitvalt.

Gemiddeld betaalden consumenten in 2019 volgens Geld.nl ongeveer 84 euro per maand voor een autoverzekering. In 2020 was dit 87 euro. De verschillen tussen de laagste en hoogste premies zijn volgens de vergelijkingssite groot.