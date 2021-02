Beurshandel in teken overnamenieuws en steunpakket VS

AMSTERDAM (ANP) - De beurshandel op de Europese aandelenmarkten staat maandag vooral in het teken van overnamenieuws rond het Franse nutsbedrijf Suez en de Britse chipontwikkelaar Dialog Semiconductors. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de ontwikkelingen rond het coronasteunpakket in de Verenigde Staten.

Beleggers op Beursplein 5 maken zich op voor een drukke cijferweek. De handel begint nog rustig, maar later in de week komen grote AEX-bedrijven waaronder Randstad, ABN AMRO, Heineken, ArcelorMittal, Aegon en ING met resultaten naar buiten. De Amsterdamse aandelenbeurs zal naar verwachting hoger openen. Ook de andere Europese markten lijken met winsten te beginnen.

Aan het overnamefront wil het Franse afval- en waterzuiveringsbedrijf Veolia 7,9 miljard euro betalen om de resterende aandelen van zijn concurrent Suez te kopen. Veolia nam vorig jaar al voor 3,4 miljard euro het belang van 29,9 procent in Suez van energieconcern Engie over. Suez probeert al maanden te voorkomen dat het wordt overgenomen door zijn concurrent en sprak eerder al van een vijandige toenadering van Veolia.

Renesas Electronics

In de chipsector maakte het Japanse Renesas Electronics bekend in gesprek te zijn met het Britse Dialog Semiconductor. Renesas heeft 4,9 miljard euro over voor het aan de beurs van Frankfurt genoteerde bedrijf. Dialog Semiconductor is een belangrijke toeleverancier van de Amerikaanse iPhone-maker Apple.

De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden vrijdag in met een begrotingsresolutie die de Democraten in staat stelt om een steunpakket van 1,9 biljoen dollar zonder steun van de Republikeinen door het Congres te loodsen. Het duurt waarschijnlijk nog een paar weken voor de uiteindelijke wet is opgesteld. Volgens president Joe Biden is de steun hard nodig om de Amerikaanse economie door de crisis te loodsen.

Buitensporige winstbelasting

The Sunday Times meldde daarnaast dat de Britse regering belastingverhogingen overweegt voor technologiebedrijven en webwinkels die profiteren van de coronapandemie. Ook zou de overheid een "buitensporige winstbelasting" in de maak hebben voor bedrijven die forse winsten hebben geboekt door de crisis. Bedrijven die mogelijk worden getroffen door de eenmalige Covid-belasting zijn onlineretailers zoals Amazon en Asos, maaltijdbezorgers zoals Just Eat Takeaway en Deliveroo, pakketbedrijven en de grote supermarkten.

De euro was 1,2038 dollar waard, tegen 1,2036 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 57,35 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 59,78 dollar per vat.