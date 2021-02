'Vertraging bij bouw Tesla-fabriek in Duitsland'

Even wat tegengas tegen deze negatieve posters: ik kan me nog goed herinneren dat tien jaar geleden veel mensen kritiek hadden op Apple, toen de iPhone uitkwam. Veel te laat, geen goede camera, veel te duur, slechte arbeidsomstandigheden etc.



Er is altijd wel iets te vinden, maar kijk eens wat er al door Tesla is gebouwd daar bij Berlijn. Of de productie nou in juli of in september begint maakt echt niet zo veel uit. Leest u dat soort detail-info ook over BMW en Mercedes-Benz?



Bedenk ook eens hoe ver de Duitse auto-industrie achterloopt op Tesla. Dat is nu al een hopeloze zaak. Misschien komt er nog een Tesla fabriek in Beieren dan kunnen al die werkloze arbeiders van BMW en Audi bij Tesla aan de slag.Stuttgart kan ook natuurlijk, want voor Mercedes-Benz ziet het er ook niet rooskleurig uit. Volkswagen laat met de ID3 en ID4 zien hoe je het niet moet aanpakken, ze kunnen zich daar niet nog zo'n debacle veroorloven. Maar dat gaat wel gebeuren.



De Duitse overheden op elk niveau steunen Tesla dus met die vergunningen komt het vast wel goed.



Dat er stroom nodig is voor een autofabriek lijkt me logisch. Tesla zelf zal zo veel mogelijk energie gaan besparen of opwekken, als BMW dat kan bij de bouw van de i3 dan kan Tesla dat ook.