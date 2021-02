Detacheerders zien omzet stijgen ondanks coronacrisis

OPIJNEN (ANP) - De omzet van detacheerders is ondanks de coronacrisis in het vierde kwartaal met 2,5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Dat meldt de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Over heel coronajaar 2020 bleef de daling van de omzet beperkt tot 0,4 procent.

Volgens de branchevereniging is de krimp onder meer klein gebleven doordat de omzet per gedetacheerde met ruim 7 procent is gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Een detacheringsbureau neemt medewerkers in dienst, die tegen een vergoeding tijdelijk bij andere bedrijven werken. Zo kunnen ondernemingen voor een periode gespecialiseerd personeel inhuren.

"Onze sector mag als geheel niet ontevreden zijn. De cijfers wijzen uit dat we robuust zijn en dat we ons meer dan bewezen hebben", zegt voorzitter Maikel Pals van VvDN. Het aantal gedetacheerden liep in sommige sectoren hard terug maar in andere sectoren was juist sprake van een opleving.

Extra juristen

Zo steeg het aantal gedetacheerden in de publieke sector in het vierde kwartaal met 9 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Overheidsinstanties hebben bijvoorbeeld extra juristen nodig om coronasteunmaatregelen goed uit te voeren.

Ook de vraag naar HRM-specialisten groeide flink als gevolg van de aanhoudende coronapandemie. "Dit komt doordat veel organisaties de wens hebben om meer aandacht te besteden aan het personeel. Personeel heeft na zo veel maanden grotendeels thuis zitten extra begeleiding en aandacht nodig", zegt Pals.

Uitzendbranche

De uitzendbranche heeft het duidelijk zwaarder. In 2020 daalde het aantal uitzenduren met 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het verschil tussen detacheren en uitzenden is dat een gedetacheerde in dienst is bij het detacheringsbedrijf. Een uitzendkracht heeft meestal een tijdelijk contract bij de werkgever. Gedetacheerden, vaak specialisten met werkervaring, hebben daardoor meer zekerheid dan uitzendkrachten.

De leden van VvDN vertegenwoordigen ruim een derde van de omzet van de markt. De totale omzet van detacheerders ligt in Nederland rond de 6,2 miljard euro.