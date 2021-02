Hyundai en Kia niet meer in gesprek met Apple, aandelen onderuit

TOKIO (ANP) - De Zuid-Koreaanse automakers Hyundai en Kia gingen maandag onderuit op de beurs in Seoul. Beleggers reageerden teleurgesteld op een verklaring van de twee bedrijven dat er geen gesprekken worden gevoerd met het Amerikaanse technologieconcern Apple over een mogelijke samenwerking. In de afgelopen weken schoten de aandelenkoersen van Kia en moederbedrijf Hyundai juist omhoog door geluiden dat de autobouwers samen met Apple zelfrijdende elektrische auto's zouden gaan ontwikkelen.

Hyundai leverde bijna 6 procent in en Kia Motors raakte 14 procent kwijt. De bedrijven lieten in een wettelijke update onder de regels van de Zuid-Koreaanse aandelenmarkt weten geen onderhandelingen te voeren met Apple over de ontwikkeling van een zelfrijdende auto van de iPhone-maker.

Verschillende media meldden de voorbije maanden dat Apple en Hyundai werken aan een verbond om samen met Apple zelfrijdende auto's te maken. Het Zuid-Koreaanse autoconcern berichtte in januari zelf met de iPhone-maker in gesprek te zijn, maar trok die verklaring later weer in. De bekendmaking door Hyundai zou tot boosheid bij Apple hebben geleid, die doorgaans nieuwe ontwikkelingen strikt geheimhoudt.

Nikkei

In Tokio eindigde de Nikkei 2,1 procent hoger op 29.388,50 punten en bereikte het hoogste niveau in dertig jaar. De stemming werd gesteund door sterke bedrijfsresultaten. Vooral de Japanse staalmakers waren in trek. Kobe Steel maakte een koerssprong van ruim 17 procent dankzij een verhoging van de jaarverwachting. Nippon Steel werd 9 procent hoger gezet. De staalfabrikant verwacht dat het jaarverlies lager zal uitvallen dan eerder werd gedacht. Telecomonderneming en techinvesteerder SoftBank, die na de slotbel met resultaten kwam, won 4,5 procent. Autofabrikant Toyota, die dinsdag de boeken opent, klom dik 1 procent.

In Shanghai noteerde de hoofdindex 0,9 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,4 procent. De grote Chinese technologiebedrijven lieten een gemengd beeld zien in een reactie op de strengere regels van Peking om de machtspositie van deze bedrijven aan te pakken. Webwinkel Alibaba daalde 0,3 procent en internetconcern Tencent won 0,7 procent.

Veel Aziatische beurzen kennen deze week een korte handelsweek vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. In China en Zuid-Korea zijn de markten op donderdag en vrijdag gesloten. De beurs in Hongkong is vrijdag dicht en in Tokio hebben beleggers donderdag een vrije dag vanwege de viering van de stichting van Japan.