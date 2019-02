Hasbro is omvallen Toys 'R' Us niet te boven

Gepubliceerd op | Views: 2.054

PAWTUCKET (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro heeft afgelopen jaar minder speelgoed aan de man gebracht. Het bedrijf achter onder meer bordspel Monopoly en speelgoed van Transformers, Star Wars en My Little Pony had veel last van het omvallen van de Amerikaanse speelgoedwinkelketen Toys 'R' Us. Dat was een grote klant van het concern.

De jaaromzet lag met een kleine 4,6 miljard dollar ongeveer 12 procent lager dan in 2017. De nettowinst halveerde daarnaast bijna van 397 miljoen dollar naar dik 220 miljoen dollar. Hasbro had aanvankelijk gezegd in de loop van het jaar weer groei te laten zien, maar het lukte de fabrikant niet om het gat van Toys 'R' Us te vullen.

Daarmee doet Hasbro het beduidend minder goed dan rivaal Mattel. Die maker van onder meer Barbie en de speelgoedautootjes van Hot Wheels verraste donderdag juist met een sterk cijferbericht.

Kenners vinden het verder een punt van zorg dat de verkopen rond Transformers niet meer zo sterk zijn. Hasbro probeerde de populariteit van de franchise in december weer aan te zwengelen via de film Bumblebee, maar daar is in de jaarcijfers over 2018 nog weinig van te merken.