'Te vroeg voor inschatting risico's Arcelor Brazilië'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het is nog te vroeg om in te schatten wat de exacte risico's zijn voor ArcelorMittal bij een ijzerertsmijn in Brazilië, aldus analisten. Het staalconcern liet weten uit voorzorg mensen te evacueren uit de omgeving van een dam bij de mijn. Op de beurs in Amsterdam ging ArcelorMittal flink omlaag.

De Braziliaanse autoriteiten hebben volgens de lokale nieuwssite G1 het staalbedrijf gewaarschuwd voor risico's met een dam bij de mijn Serra Azul in de staat Minas Gerais. Ongeveer vijftig families zouden zijn geëvacueerd uit het gebied.

Een analist van Commerzbank zei dat het gaat om een mijn met een capaciteit van 2 miljoen ton per jaar, goed voor circa 4 procent van de totale ijzerertsproductie van ArcelorMittal. Hij wilde niet speculeren over een 'worst case scenario' wat betreft de financiële impact. Volgens de analist lijkt de koersval van ArcelorMittal door het nieuws een beetje overdreven.

Operationele uitdagingen

Een analist van Jefferies wijst erop dat de dam nog niet is bezweken, maar dat het nieuws wel weergeeft dat mijnbouwers te maken hebben met meer operationele uitdagingen in Brazilië en dat in het slechtste geval dit kan leiden tot forse juridische aansprakelijkheden. Vorige maand bezweek een dam bij een mijn van mijnbouwer Vale in Brazilië, met veel doden tot gevolg.

Het aandeel ArcelorMittal noteerde vrijdag omstreeks 13.05 uur een min van 4 procent op 19,45 euro.