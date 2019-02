Hoekstra staat achter KLM-topman Elbers

Gepubliceerd op | Views: 1.864 | Onderwerpen: luchtvaart

DEN HAAG (AFN) - Het kabinet steunt een herbenoeming van KLM-topman Pieter Elbers. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft dat deze week schriftelijk aan de raad van commissarissen van KLM laten weten. Een woordvoerder van het departement bevestigt berichtgeving hierover van De Telegraaf.

In de brief spreekt Hoekstra zijn volledige steun uit voor Elbers. wiens huidige termijn bijna is afgelopen. Hoekstra is een aandeelhouder van KLM. Eerder schaarde het personeel van KLM zich al massaal achter de topman. Zijn herbenoeming zou onzeker zijn.

Tegen verslaggevers zei Hoekstra dat Elbers volgens het kabinet goed werk heeft geleverd. ,,KLM heeft het goed gedaan de afgelopen jaren binnen een groep die een forse stap voorwaarts zal moeten maken. Wat ons betreft is hij de man om dat voort te zetten.'' Hoekstra schreef zijn brief vanwege het ,,belang van Schiphol voor de Nederlandse economie'' en de rol die KLM daarin heeft.

Binnen luchtvaartconcern Air France-KLM is een machtsstrijd aan de gang over zijn positie. Topman Ben Smith van het moederbedrijf zou van de 'lastige' Elbers af willen. De ondernemingsraad en de raad van commissarissen van KLM zouden pleiten voor een nieuwe termijn voor Elbers.