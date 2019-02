BAM aan de slag in centrum in Bath

Gepubliceerd op | Views: 2.379

BUNNIK (AFN) - Een Britse dochteronderneming van bouwbedrijf BAM heeft een nieuwe bouwopdracht binnengehaald in de stad Bath. Het bedrijf bouwt in het historische centrum van de Engelse plaats nieuwe kantoren. Ook legt BAM Construct UK een funderingsconstructie aan voor een fietsers- en voetgangersbrug die in een later stadium wordt gebouwd.

De totale projectsom bedraagt ongeveer 25 miljoen euro. De voorbereidende werkzaamheden zijn in gang gezet. Het project moet in 2021 zijn afgerond.