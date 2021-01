'Deutsche Bank schikt voor 87,1 miljoen dollar in omkoopzaak'

Kort samengevat, ze sjoemelen met alles en iedereen met van alles en nog wat.

Ik tel minimaal 8 delicten in bovenstaande berichtje, een typisch vrijdag nabeurs berichtje!

De hele zwik afkopen voor $87 miljoen is wederom een koopje, de opbrengsten waren multi veelvoudig.



Ik blijf erbij: Zodra Frau Merkel(de beschermvrouwe van DB) van het toneel verdwenen is dat bank zal instorten ala Wirecard en waarschijnlijk de hele EU bankwereld zal beschadigen.



Herr Sewing is een reptiel, maar de wet van de jungle geldt ook voor hem....