'Deutsche Bank schikt voor 87,1 miljoen dollar in omkoopzaak'

FRANKFURT (ANP/RTR) - Deutsche Bank moet 87,1 miljoen dollar, omgerekend ruim 71 miljoen euro, betalen in een zaak in de Verenigde Staten over het overtreden van anti-omkoopregels. Op deze manier probeerde de bank zaken te doen in onder meer China. Dat heeft een rechtbank in New York bepaald, melden ingewijden aan diverse media.

De bank sluit waarschijnlijk een zogeheten overeenkomst voor uitgestelde vervolging bij de rechtbank, aldus een persoon die bekend is met de details van de zaak. Dat houdt in dat de bank niet vervolgd wordt zolang zij gedurende drie jaar geen "gebruik maakt van een bepaalde tactiek". Ook hoeft de bank zich niet schuldig te verklaren aan dusdanige tactieken. Een woordvoerder van de bank wilde nog geen reactie geven.

Verder zou de Duitse bank ook de markt voor futures van edelmetalen hebben gemanipuleerd met 'spoofing', schrijft persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde. Dat is een vorm van fraude waarbij criminelen mensen geld afhandig maken door zich in sms- of chatberichten of via de telefoon voor te doen als een medewerker van de bank.

Twee handelaren van Deutsche Bank werden in september 2020 al veroordeeld voor het manipuleren van de prijzen van zilver- en goudcontracten. Ze deden niet-bestaande biedingen op de contracten en annuleerden de biedingen voordat de orders waren voldaan. Daarna profiteerden ze van de prijsschommelingen.