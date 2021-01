65 regionale KHN-afdelingen schorten opening horeca op

quote: lost schreef op 8 januari 2021 21:48:

Bewijs graag voor dit vermeende contraire effect. En goed Nederlands, maar dat terzijde. Hoe weten we dat het niet nog veel erger was geweest als de horeca open was gebleven?

Het bewijs is moeilijk te ontkennen gezien de stijgende besmetting cijfers ! De reden van de strengere lockdown is toch geweest om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Dat is NIET gelukt. Het bewijs aangaande de cijfers vindt U op de site van de overheid over corona. En hoe weet U dat de besmettingen zouden zijn toegenomen als de Horeca wel was open gebleven. De overheid en het RIVM weet het zelf niet anders waren de cijfers niet zo explosief gestegen. Al die theorieën zijn leuk maar zijn geen bewijs ! Al deze experimenten drijven bepaalde bedrijfstakken tot de rand van het faillissement ! Geweldige manier van denken.