65 regionale KHN-afdelingen schorten opening horeca op

Wat een nietszeggend stuk, natuurlijk gaat de horeca niet open. Zo min mogelijk risico lopen is het devies. Hoe spijtig dat ook is voor de hardwerkende ( horeca) ondernemers. De horeca moet niet boven de partijen willen staan, je krijgt als ze zo doorgaan een tegen reactie van het publiek zoals we ook bij de boeren hebben gezien. We moet solidair blijven met elkaar en dan kan niemand zich permitteren om zich daar aan te onttrekken.