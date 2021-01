'Schade in winkelstraat nu veel groter dan in eerste lockdown'

Winkelstraten; niet meer van deze tijd en kost voor de branche veel moeite om dat te onderkennen. In de grote steden al jaren één eenheidsworst. Je weet niet eens in welke plaats je bent; alles is het zelfde en geen enkel onderscheidend vermogen. Dan nog de torenhoge parkeergelden; dan is men er wel klaar mee. Laten we, qua winkelen, maar terug gaan naar de 50-/60-er jaren. Speciaal zaakjes met vriendelijk personeel. De meuk (Chinese waar en goedkope kleding etc) lekker via online-shopping. Iedereen tevreden. Wat er aan panden definitief leeg komt te staan: ideaal voor gebruik als woningen; ontstaat een meer levendig straatbeeld.