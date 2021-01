Beurswaarde Tesla stijgt tot boven 800 miljard dollar

Worden hier giga voor het lapje gehouden, Tesla heeft nog MILJARDEN aan schulden in China.

Degene die gaat cashen is musk....dit is "normaal"een parfum maar deze koers stinkt.

BTW: Tesla is niet uniek ...is trendsetter GEWEEST, beleggers in dit aandeel gaan op de snuit, volkswagen heeft al een veel beter platform middels de ID3/4.

Een tesla is veel te duur voor de particulier, enkel door het aanzetten van de printer door centrale banken loopt dit aandeel uit naar een waarde die het niet eens waard is