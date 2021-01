'Sluiting geldstortautomaten groot probleem voor ondernemers'

quote: lost schreef op 8 januari 2021 21:54:

The great reset... en ander complot theorieën. Wat is het toch met mensen dat ze graag doemscenario’s bedenken?

Ik ben geen complotdenker of doemdenker. Ik ben meer een realist die de verbanden ziet. In tijd is het moeilijk te bevatten, wanneer wat gebeurd. Dit onderstaande maar eens lezen?Zo zie ik het echt:Het kapitalisme stevent af op een "Great Reset". De overheden zitten gevangen in mega schulden en moeten de rente wel laag houden. Ongedekt geld wordt massaal bij gedrukt op jaja papier en is puur en alleen nog een tijdelijk iets en wordt steeds meer gedigitaliseerd. Puur vertrouwen in de overheden en centrale banken, die je nu zelfs straffen als je er te veel van hebt. De overheden lenen en verdienen zelfs met die negatieve rente. Waarom wordt het spel amper doorzien? De rente manipuleren ze onder het nulpunt noem ik het maar, en zal echt heel lang zo blijven duren. Waarom? Omdat bij sterk oplopende rente juist diezelfde overheden in de problemen komen met hun mega schulden. Inflatie cijfers publiceren is ook een spel op zich. Het is maar net wat je meeneemt en meet. Het vertrouwen in overheden die meer en meer van hun beleid en visie achterhouden of manipuleren, neemt zienderogen af. Niet voor niets winnen bv. alternatieve kanalen zoals de bitcoin waar ze maar moeilijk vat op krijgen. De Great Reset zit er echt aan te komen, centrale banken zijn zelf druk bezig met crypto's en de vraag is of men straks deze centrale banken dan wel gaat vertrouwen, als ze worden geholpen door overheden die rigoureus straks een grote schoonmaak in geld/bezit willen gaan doorvoeren. Ik kan hier bladen vol over schrijven, heb me hele leven in de geld en kapitaalmarkt gewerkt en doorzie mogelijk iets meer dan de gemiddelde ziener ;-) Laat de (loon)slaven eerst geld verdienen en dan beboeten ;-) Jaja wat een wereld en de grote ommezwaai is pas net begonnen.