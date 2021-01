'Sluiting geldstortautomaten groot probleem voor ondernemers'

AMSTERDAM (ANP) - Voor ondernemers is het een groot probleem dat banken per direct alle ruim vijfhonderd geldstortautomaten uit hebben gezet zetten waarbij gebruik wordt gemaakt van een sealbag. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen daarom consumenten op om vooral te pinnen in winkels en niet te betalen met contant geld. Dat moet voorkomen dat ondernemers te veel contant geld in huis hebben dat ze niet kunnen afstorten.

De banken nemen de maatregel op advies van de politie na een nieuwe vorm van een plofkraak eerder deze week op zo'n automaat, waar ondernemers contant geld verpakt in speciale zakken kunnen storten. Bij de nieuwe plofkraakvariant kunnen er niet-ontplofte explosieven achterblijven. En dat is gevaarlijk voor gebruikers van de apparaten en voorbijgangers, legt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) uit.

Nu deze automaten voorlopig dicht zijn, worden ondernemers die nog geld willen storten doorverwezen naar de geldstortautomaten die over het algemeen in bankkantoren zelf staan. Daar kunnen losse muntjes en biljetten in worden gestopt. Naar schatting zijn het er opgeteld meer dan duizend, zeggen de banken.

Niet acceptabel

Maar volgens VNO-NCW en MKB-Nederland helpt dit alternatief veel ondernemers niet, omdat het vooral om automaten zou gaan waar alleen klanten van de betreffende bank terecht kunnen. "Per saldo is er voor een winkelier maar een beperkt aantal afstortmogelijkheden geopend, die ook nog eens sterk in openingstijden beperkt zijn. Een situatie die eigenlijk niet acceptabel is", vinden de ondernemersorganisaties die hierover ook met de overheid in gesprek willen.

Ondernemers kunnen ook gebruikmaken van de beveiligde afstortservice van een waardetransporteur. En de banken benadrukken dat ze zelf werken aan oplossing die het aantal afstortmogelijkheden op korte termijn kan vergroten.

Probleem

Plofkraken vormen al langer een probleem. Criminelen richten zich daarbij steeds vaker op de sealbagautomaten sinds geldautomaten beter worden beveiligd en 's nachts afgesloten zijn. In april vorig jaar zagen de banken zich daarom al gedwongen om honderden sealbagautomaten te sluiten. Maar toen bleef er nog steeds een hele voorraad in gebruik.

Het is de bedoeling dat de nieuwe maatregelen tijdelijk zijn. De banken hopen de automaten zo snel mogelijk weer open te kunnen doen. Maar dan moet er wel een manier zijn gevonden om plofkraken zoveel mogelijk te voorkomen. Achter de schermen wordt al een tijd gewerkt aan een alternatieve oplossing om bankbiljetten bij een plofkraak onbruikbaar te maken, zodat er voor criminelen niets meer valt te halen. Maar die oplossing werkt waarschijnlijk alleen voor geldautomaten. Voor de sealbagautomaten moet iets anders worden bedacht, aldus een woordvoerder van de NVB.