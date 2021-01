Easytoys en Pabo fuseren met erotiekgroothandel

VEENDAM (ANP) - Het erotiekbedrijf achter webwinkels EasyToys en Pabo gaat fuseren met een grote erotiekgroothandel. EDC Retail en Eropartner Distribution doen dat nadat ze werden benaderd door investeerder Waterland Private Equity Investments, die een onbekend bedrag in het nieuwe bedrijf steekt om dat te laten groeien. De nieuwe onderneming moet een wereldspeler worden.

EDC en Eropartner denken door samen groter in te kopen en gezamenlijk de opslag te regelen kosten te kunnen besparen. De twee ondernemingen blijven verder grotendeels onafhankelijk werken. De groei moet komen door uit te breiden in Europa, waarbij EDC zich in eerste instantie op Frankrijk, Polen en Italië richt, aldus een woordvoerder. EDC-oprichter Eric Idema zegt als doel te hebben dat er "bij elke Europeaan een seksspeeltje in het nachtkastje ligt".

EDC Retail uit Veendam kreeg nationale bekendheid vanwege een rel over het shirtsponsorschap van voetbalclub FC Emmen. De KNVB wilde dat in eerste instantie niet toestaan omdat ook kinderen met het shirt zouden lopen. Daarop bood het erotiekbedrijf aan om op kindershirts de naam van dierentuin Wildlands te zetten. Uiteindelijk stond de KNVB de sponsoruiting toch toe. EDC Retail, dat vorig jaar het in financiële problemen geraakte Duitse Beate Uhse overnam, levert zijn erotische producten aan zowel particulieren als winkels.

Internationaal distributeur

Eropartner uit het Noord-Hollandse is internationaal distributeur van erotische speeltjes. Gezamenlijk hebben de twee bedrijven een omzet van ruim 100 miljoen euro en behoren ze bij de drie grootste erotiekbedrijven van Europa. Binnen drie jaar moet de omzet groeien naar 150 miljoen euro, is de ambitie. Op langere termijn wil het fusiebedrijf wereldwijd een grote speler worden.

Waterland koos voor de investering in de erotiekmarkt omdat het een "fundamenteel groeiende markt betreft die steeds meer uit de taboesfeer komt". Desondanks hield de investeerder zijn naam in eerste instantie geheim en bevestigde die pas nadat De Telegraaf hem als eerste vermeldde. Waarom Waterland zijn naam oorspronkelijk geheim wilde houden, laat de investeerder niet weten.