Iran verbiedt Britse en Amerikaanse vaccins

Ze zouden alle vaccins moeten verbieden, daar ;-)

Laten we dan de gewone medicijnen er ook maar bij doen ?

Ze kijken niet op een dode meer of minder daar, of was je dat niet eerder opgevallen?