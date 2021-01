Iran verbiedt Britse en Amerikaanse vaccins

TEHERAN (ANP/RTR) - Iraniërs kunnen geen gebruik maken van de coronavaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Iraans geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei, de machtigste man van het land, kondigde vrijdag aan dat Amerikaanse en Britse vaccins niet geïmporteerd mogen worden.

"Ik heb dit aan regeringsmedewerkers meegedeeld en ik zeg het nu in het openbaar", zei Khamenei over het importverbod tijdens een televisietoespraak. Khamenei prees de inzet van zijn land om eigen vaccins te ontwikkelen. Zo is eind vorig jaar begonnen met het testen van een kandidaat-vaccin op mensen, wat volgens de geestelijk leider een mogelijk belangrijke stap betekent in de bestrijding van de corona-epidemie in het land.

Khamenei zei dat Iran ook "van andere betrouwbare plekken" vaccins kan bemachtigen, zonder daar over in detail te treden. Mogelijk doelde hij daarmee op bondgenoten China en Rusland.

Iran, met ruim 80 miljoen inwoners, is het zwaarst getroffen land in het Midden-Oosten. Volgens de Johns Hopkins Universiteit zijn in het land bijna 1,3 miljoen besmettingen vastgesteld en zijn er zo'n 56.000 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Door Amerikaanse sancties is het voor Iran sowieso lastig om aan vaccins te komen.