'Veel vrachtwagens vertraagd bij oversteek Verenigd Koninkrijk'

Dat heb je met de fantasten gelijk Boris en Trump .

Democratie ,de betekenis is volledig vervaagt .

Niet alleen in Amerika overal in de wereld .

De midden klasse is uitgehold .

Twee verdieners kunnen geen huis meer aanschaffen .

Het probleem is dat er geen herverdeling is van het geld.

Dat is volledig tegen de regels van democratie .

De rijkdom is nooit juist verdeeld dat weet ik ook wel (Rijkdom ven koningen vroeger en slavernij)

De wereldbevolking is toegenomen (Teveel ?)

Door de media kan je het volk niet meer blijven negeren (democratie )

Er moet dringend op een normale manier belastingen betaald worden en herverdeling .

Het zal niet voor morgen zijn .

Maar wil men volksopstand vermijden zal men moeten handelen .

In China en andere landen is er dictatuur nodig om de bevolking in dwang te houden .

Dit is alles behalve democratie .

De topfuncties hebben te weinig voeling met de bevolking .

Machtswellust en egoisme