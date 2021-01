Nog geen problemen met Nederlands vrachtvervoer, wel bij Britten

ROTTERDAM/LONDEN (ANP/RTR) - Transportbedrijven in Nederland merken in de eerste week van het nieuwe jaar nog geen grote problemen bij het goederen- en vrachtvervoer naar het Verenigd Koninkrijk. De problemen die er zijn, zijn relatief klein en kunnen snel en ter plekke worden opgelost. Wel beginnen de volumes toe te nemen en wordt het iets drukker in de havens en bij de terminals. Bij de Britten zijn daarentegen wel problemen.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet weliswaar dat sommige vrachtwagenchauffeurs even stil moeten staan vanwege verkeerd ingediende papieren, maar niet zodanig lang dat de processen in gevaar komen. "Het leidt nog niet tot grote verstoppingen of vertraging aan Nederlandse zijde", aldus een woordvoerder.

Het goederenvervoer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie was de afgelopen eerste week van januari nog beperkt, omdat veel bedrijven voorraden hadden aangelegd vanwege het aanstaand vertrek, dat per 1 januari zou ingaan. De Britten verlieten op 31 januari vorig jaar al de Europese Unie maar waren nog tot eind 2020 gebonden aan bestaande afspraken.

Verbinding

Ook Stena Line merkt bij de verbinding van Hoek van Holland naar de havens van Harwich en Killingholme geen problemen. "Het is business as usual, met lage volumes", aldus een woordvoerder. De Douane laat ook weten geen problemen te ervaren. Wel merkt de dienst dat het iets drukker begint te worden. "We kunnen de stromen nog goed aan", aldus een woordvoerder. TLN onderschrijft de toenemende drukte en wijt deze aan het opraken van eerder aangelegde extra voorraden.

Rederij DFDS meldt lage volumes en weinig volle schepen in de terminals in Vlaardingen en IJmuiden. "Per dag wordt dat weer meer, maar van congestie is geen sprake. Niet aan de Britse zijde, van de havens Felixstowe en Immingham waar we op varen, niet aan de Nederlandse zijde", aldus terminalmanager Lucien Stötefalk. De procedures worden goed nageleefd en de ingrepen die nodig zijn kunnen vanwege de minimale volumes handmatig worden opgelost. Wel maakt DFDS zich zorgen over de kennis bij de verladers, die volgens Stötefalk nog niet goed op peil is.

Goed aangemeld

Het Havenbedrijf Rotterdam merkt ook dat niet alle lading goed aangemeld is, maar dat de problemen daarmee klein zijn en opgelost kunnen worden voordat een schip vertrekt. "Soms is er geen douane-aangifte, of is vergeten de rederij aan te melden waarmee gevaren wordt. Er is misschien maar een handjevol vrachtwagens dat de afgelopen weken niet meekon", aldus een woordvoerder. Ook op de extra aangelegde parkeerplaatsen, waar chauffeurs kunnen wachten om hun papierwerk in orde te maken, is geen sprake van grote drukte.

Van het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk zijn wel problemen. Veel vrachtwagens zijn tegengehouden bij de grens of lopen vertraging op omdat ze niet het juiste papierwerk hebben, meldt DFDS op Twitter. Volgens DFDS spelen de problemen met name bij de check-ins van de havens van het Franse Calais en Duinkerken en het Britse Dover. De trucks moeten sinds het Verenigd Koninkrijk uit de Europese douane-unie is gestapt, voldoen aan meerdere douaneformaliteiten. TLN denkt dat die problemen ontstaan omdat de Britten later met hun voorbereidingen voor de brexit zijn begonnen.