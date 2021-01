ACM let scherp op afhandeling reisvouchers en annuleringen

quote: Branco P schreef op 8 januari 2021 10:57:

Wat goed van de overheid om verscherpt te gaan toezien op een branche die ze eerst volledig vernietigd heeft. Goed bezig overheid!

Wat goed van de overheid om verscherpt te gaan toezien op een branche die ze eerst volledig vernietigd heeft. Goed bezig overheid!

Het is Nederland populair geworden om de regering overal de schuld van te geven. In werkelijkheid ligt de schuld bij een groep mensen die zich niet aan de duidelijke Corona regels houden. Bizar om te lezen dat 50% van de mensen die Corona hebben zich ook niet aan de quarantaine regel houden. Daar zou 10.000 euro straf op moeten staan zoals in Australie of Singapore.