KPN breidt glasvezelnet verder uit

ROTTERDAM (ANP) - KPN heeft er weer drie glasvezelnetwerken bijgekregen, in het buitengebied van het Drentse Westerveld, en Lingewaard en Berg en Dal in Gelderland. Aanlegger van glasvezelnetten Digitale Stad heeft ze overgedragen aan het telecombedrijf. Hoeveel geld daarmee is gemoeid wordt niet naar buiten gebracht.

"We leggen zelf op grote schaal glasvezel aan en waar mogelijk werken we samen met andere partijen. Zo ook met Digitale Stad", legt directeur Joost Steltenpool van KPN Netwerk NL uit. De nieuwe netten omvatten bij elkaar circa 7700 adressen. Voor de aangesloten consumenten blijft alles hetzelfde.

Op dit moment biedt KPN bij een derde van de Nederlandse huishoudens glasvezel tot in de meterkast. En vanaf dit jaar wil het bedrijf jaarlijks circa 500.000 nieuwe lijnen toevoegen. Zo moet het mogelijk zijn om over drie jaar meer dan de helft van Nederland van glasvezel te voorzien. In 2025 zou de teller vervolgens op circa 65 procent moeten staan. Ook daarna gaat KPN door met de vernieuwing van zijn netwerk, zodat op termijn meer dan 80 procent van Nederland via het netwerk van KPN de beschikking heeft over de snelle internetverbinding.