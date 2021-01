Chipbedrijven ASML en ASMI stuwen AEX

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam boekte vrijdag een stevige winst. Ook de andere Europese beursgraadmeters gingen verder vooruit. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street en keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banencijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Vooral de chipbedrijven waren in trek na sterke kwartaalresultaten van grote internationale chipfabrikanten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent hoger op 644,46 punten. De hoofdindex koerst af op een plus van zo'n 3 procent in de eerste week van het nieuwe jaar. De MidKap won 1 procent tot 978,10 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent.

De chipbedrijven deden goede zaken dankzij beter dan verwachte cijfers van de Europese chipmaker STMicroelectronics, die ruim 3 procent won in Parijs. Ook de resultaten van de Amerikaanse chipmaker Micron, de Taiwanese chipmaker TSMC en het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung werden goed ontvangen. Chipmachinemaker ASML, die veel grote chipfabrikanten als klant heeft, steeg 3 procent in de AEX. Chiptoeleveranciers ASMI en Besi klommen 2,2 en 4,1 procent.

Prosus

Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met een winst van 4 procent. Verzekeraar Aegon kampte met een adviesverlaging door HSBC en sloot de rij met een min van 0,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven kwam Nedap (plus 1,2 procent) met een handelsupdate. Het technologiebedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. Altice Europe won 0,1 procent. De aandeelhouders van het kabel- en telecombedrijf hebben ingestemd met de overname door oprichter en topman Patrick Drahi, die het bedrijf van de beurs wil halen.

LVMH

In Parijs wonnen de luxeconcerns LVMH en Kering rond 1 procent dankzij de uitstelling van de Amerikaanse strafheffingen op Franse producten. De extra heffingen op onder andere make-up, zeep en luxe handtassen zouden afgelopen woensdag in werking treden als vergelding voor de invoering van een zogeheten digitaks in Frankrijk.

Credit Suisse daalde dik 1 procent in Zürich. De Zwitserse bank zet 850 miljoen dollar opzij vanwege een langlopend juridisch geschil over de verkoop van rommelhypotheken in de Verenigde Staten en verwacht een nettoverlies te lijden in het vierde kwartaal.

De euro was 1,2213 dollar waard, tegen 1,2268 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 51,15 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 54,74 dollar per vat.