'Chinese media mogen niet berichten over onderzoek naar Alibaba'

LONDEN (ANP) - Chinese media hebben van de regering in Peking opdracht gekregen om niet te berichten over een mededingingsonderzoek naar webwinkel Alibaba. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Volgens de krant toont dat aan dat Peking de zaak rond Alibaba en oprichter Jack Ma als politiek gevoelig beschouwt.

De Chinese overheid richt sinds eind vorig jaar de pijlen op het concern van Ma. Een geplande beursgang van financieel concern Ant Financial, onder meer bekend van betalingsdienst Alipay, werd in november op het laatste moment tegengehouden door toezichthouders. Dat gebeurde nadat Ma in een speech in oktober kritiek had geuit op de staatsbanken en financiële toezichthouders van het land die innovatie tegen zouden willen houden.

In december volgde een mededingingsonderzoek naar Alibaba. De propagandatak van de Chinese overheid droeg media op om bij hun berichtgeving daarover strikt de lijn van de Communistische Partij te volgen en geen uitgebreide analyses te maken. Ook mochten ze geen verklaringen van Alibaba overnemen waarin dat bedrijf ontkent iets fout te hebben gedaan.

Streng en ongewoon

Volgens informatiewetenschapper Xiao Qiang van de Amerikaanse universiteit Berkeley is het decreet "streng en ongewoon". De bewoording komt volgens hem overeen met decreten over berichtgeving over "zeer belangrijke politieke gebeurtenissen" zoals "de rechtszaak tegen Bo Xilai". Die voormalige politicus werd tot levenslang veroordeeld wegens corruptie.

Dat Ma sinds zijn toespraak in oktober niet meer in het openbaar is gezien, leidt ook tot speculaties. Volgens sommigen zou de miljardair zich schuilhouden, maar er zijn ook geruchten dat de Chinese overheid hem ergens zou vasthouden.