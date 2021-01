'Beurzen verder omhoog, Amerikaans banenrapport in focus'

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint vrijdag naar verwachting met winst. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters hoger te openen, na de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers kijken onder meer uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De banengroei in de Verenigde Staten is een belangrijke factor in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank mikt onder meer op maximale werkgelegenheid voordat de rente weer omhoog gaat.

In Washington heeft president Donald Trump na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers, voor het eerst toegegeven de verkiezingen te hebben verloren van zijn Democratische tegenstander Joe Biden. De Democraten hebben vicepresident Mike Pence en de ministers uit de regering van Trump opgeroepen de president af te zetten via het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet. Pence heeft aangegeven daar weinig heil in te zien.

Aan het coronafront lijkt het vaccin van Pfizer en BioNTech te werken tegen de zeer besmettelijke varianten van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn uitgebroken. Dat liet de Amerikaanse farmaceut Pfizer weten na een laboratoriumstudie die door het bedrijf samen met wetenschappers van de Universiteit Texas is uitgevoerd.

Chipsector

Bij de bedrijven gaat de aandacht uit naar de chipsector. De Europese chipmaker STMicroelectronics presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook de Amerikaanse chipmaker Micron, het Taiwanese chipconcern TSMC en het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung kwamen met sterke kwartaalcijfers.

Aegon zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank HBSC schroefden hun aanbeveling voor de verzekeraar terug. Bij de kleinere bedrijven kwam Nedap met een handelsupdate. Het technologiebedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. De aandeelhouders van Altice Europe hebben ingestemd met de overname door oprichter en topman Patrick Drahi, die het kabel- en telecombedrijf van de beurs wil halen.

LVHM

In Parijs staan de luxeconcerns LVMH en Kering in de schijnwerpers. De Amerikaanse regering stelt de voorgenomen strafheffingen op Franse producten uit. De VS kondigden de importheffingen in juli aan als vergelding voor de invoering van een zogeheten digitaks in Frankrijk, omdat die grote Amerikaanse techconcerns onevenredig hard zou raken. De extra heffingen tot 25 procent, op onder andere make-up, zeep en luxe handtassen, zouden afgelopen woensdag in werking treden.

De euro was 1,2263 dollar waard, tegen 1,2268 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 51,19 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 54,79 dollar per vat.