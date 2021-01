Samsung heeft last van introductie nieuwe iPhones

SEOUL (ANP/BLOOMBERG/DPA) - Elektronicabedrijf Samsung heeft in het vierde kwartaal gemerkt dat Apple zijn nieuwe iPhones op de markt heeft gebracht. Ook het feit dat Chinese telefoonmakers veel in het werk stelden om marktaandeel van het in veel landen als verdacht aangemerkte Huawei over te nemen, zat Samsung dwars. Het Zuid-Koreaanse bedrijf verscheepte minder van zijn toestellen dan Apple en Huawei en de winst was lager dan waar analisten op hadden gerekend.

De nieuwe iPhones waren de eerste die klaar waren voor het nieuwe, snellere 5G-netwerk. Eerder profiteerde Samsung nog van het feit dat Apple die markt nog niet bediende. Het Koreaanse bedrijf zette zonder dat voordeel naar schatting 41 miljoen smartphones af, terwijl Apple er 52 miljoen verkocht. Huawei blijft wereldwijd de grootste met 80 miljoen verkochte smartphones, maar deed dat grotendeels binnen China. Merken als Xiaomi, Vivo en Oppo zijn inmiddels ook stevige concurrenten.

Onder druk van de toegenomen concurrentie heeft Samsung de introductie van zijn nieuwe toptelefoon, de Galaxy S21, vervroegd naar volgende week. Normaal werden de Galaxy-toestellen pas in maart voorgesteld.

Geheugenchips

Ook de tak die geheugenchips maakt, presteerde minder dan eerder in het jaar. Toen bestelde Huawei met spoed de nodige chips nadat het die vanwege Amerikaanse sancties niet meer bij bedrijven uit de Verenigde Staten kon afnemen. De prijs van geheugenchips daalde bovendien omdat de vraag naar servers wat afnam en ook de relatief dure won drukte de winst van Samsung.

De operationele winst van Samsung kwam uit op 9 biljoen won, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Dat is een kwart meer dan in hetzelfde kwartaal van 2019, maar een kwart minder dan in de derde periode van vorig jaar. De omzet bedroeg 61 biljoen won, wat een toename op jaarbasis van 1,9 procent was.

Later deze maand komt Samsung met definitieve resultaten. Dan geeft het uitgebreider inzicht in hoe de verschillende divisies gepresteerd hebben.