Hyundai hint op samenwerking met techgigant Apple

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - De Zuid-Koreaanse automaker Hyundai gaat mogelijk samenwerken met techreus Apple op het gebied van zelfrijdende auto's. De onderneming kwam met een verklaring waarin het nadrukkelijk zei dat het met de Amerikanen in gesprek is, maar trok die verklaring daarna grotendeels in.

Hyundai kwam in korte tijd met drie berichten. In een eerste verklaring stelde Hyundai dat het één van de automakers is waar Apple mee sprak. In een tweede verklaring kort daarop werden de andere automakers niet meer genoemd. Bij de laatste wijziging verdween ook Apple uit de tekst.

Apple staat bekend om geheimzinnigheid over nieuwe producten en samenwerkingen. Daarmee zou het kunnen dat de Zuid-Koreanen een tik op de vingers kregen van Apple. Apple heeft zijn personeel en leveranciers in 2018 nog eens goed duidelijk gemaakt dat het juridische stappen zet bij het lekken van informatie over toekomstige plannen. Afgelopen jaar zou het bedrijf bijna dertig lekkers in de kraag hebben gevat.

Vroeg stadium

De ontwikkeling van autonoom rijden is nog altijd in een vroeg stadium. Volgens kenners kan het nog wel een paar jaar duren alvorens Apple met een volledig autonoom voertuig komt. Dat zou suggereren dat het bedrijf geen haast heeft met het kiezen van een potentiële partner in de auto-industrie.

Toen bekend werd dat Apple met Hyundai zou praten won de automaker circa een kwart aan beurswaarde, omgerekend zo'n 9 miljard dollar. Aandeelhouders zouden een dergelijke krachtenbundeling duidelijk zien zitten. Ook nadat de naam Apple uit het statement was geschrapt hield Hyundai de winst op de beurs vast.

Aandikken

De koerssprong van Hyundai zorgde er in ieder geval voor dat de familie achter het automerk zijn vermogen flink zag aandikken. Apple weigerde commentaar.

Een Apple-auto zou de concurrentie aan moeten gaan met de relatieve nieuwkomer Tesla, maar ook met gevestigde autobouwers als Volkswagen en Daimler. Het opzetten van een autofabriek gaat gepaard met miljardeninvesteringen. Om die reden zou Apple met potentiële partners praten.