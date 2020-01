ArcelorMittal verhoogt staalprijzen in VS opnieuw

Gepubliceerd op | Views: 793 | Onderwerpen: staal, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - ArcelorMittal gaat zijn staalprijzen in de Verenigde Staten opnieuw verhogen, in navolging van een prijsverhoging door branchegenoot Nucor. De prijzen gaan met onmiddellijke ingang met 40 dollar per ton omhoog.

In de afgelopen tijd hebben grote staalbedrijven in de VS de prijzen al meermaals opgekrikt, door vertrouwen in de Amerikaanse economie.