Olievoorraden VS onverwacht toegenomen

Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De olievoorraden in de Verenigde Staten zijn vorige week onverwacht toegenomen. Volgens het Amerikaanse energiebureau EIA namen de voorraden met 1,2 miljoen vaten toe tot 431,1 miljoen vaten.

Kenners hadden in doorsnee op een daling met bijna 3,3 miljoen vaten gerekend. In de voorgaande week was juist nog sprake van een forse daling van de Amerikaanse olievoorraden met 11,5 miljoen vaten.

De olieprijzen gingen verder omlaag na het rapport. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde woensdagmiddag ruim 2 procent lager op 61,37 dollar en Brentolie zakte 1,7 procent tot 67,10 dollar per vat.