Banengroei bedrijfsleven VS flink omhoog

Gezien de tsunami aan geld creaties in de wereld, wat zich nog voornamelijk uit in inflatie op de beurzen en in veilingen van elite ( kunst en zeldzame auto`s).

Het is niet de waarde van de bedrijven die stijgt maar het is de onophoudelijke en gigantische geld creatie die de beurzen laten stijgen. Alles met als doel het domme volk te laten denken dat alles goed gaat. Maar u hoeft alleen maar om u heen te kijken naar de werkelijkheid, steeds meer lege winkelpanden.



De Baltic Dry die in een vrije val is en in een goede 4 maanden van 2510 punten daalt naar 791 punten en nog steeds fors verder aan het dalen is...… en maar blijven ontkennen dat we in een recessie zitten.