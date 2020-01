'Alles wordt anders voor banken na brexit'

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: banken, Brexit

LONDEN (AFN/RTR) - "Alles wordt anders" voor Britse en Europese banken en financieel dienstverleners na de brexit. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gezegd tijdens een speech bij de London School of Economics.

De financiële sector vormt een groot deel van de Britse economie en die gaat relatief veel merken van de brexit denkt Von der Leyen. "Het is een kwestie van keuzes en afwegingen en we moeten accepteren dat niets meer zal zijn zoals het voor de brexit was", aldus de Duitse.

Wel vindt Von der Leyen die verandering logisch. Er moeten volgens haar andere regels gelden voor de landen die in de Europese Unie zitten dan voor landen daarbuiten.